Número pessoal: some a data do seu aniversário e saberá seu destino

Com exceção dos números mestres, que são aqueles que possuem dois algarismos iguais (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99), todo resultado deve ser somado. "Algumas vertentes numerológicas não usam os números mestres, a pitagórica por exemplo reconhece até o número 22. Vai da linha de cada pessoa", diz Tatiane.

Nosso número pessoal pode mudar? Não! Até porque, ele vem da nossa data de nascimento. Porém, dentro da numerologia existem outros tipos de cálculos que podem, sim, ser modificados. "Como o cálculo da motivação, ou os que são feitos pelo nome, que representa o que a pessoa atrai. Se o desejo for mudar aquilo, dá pra adicionar uma letra do nome ou tirar, até que o número esteja com a intenção que a pessoa deseja."

Uma coisa que muda sempre é o número do ano pessoal. Ele é calculado no dia do aniversário (dia + mês do aniversário + ano vigente) e o resultado é a energia de cada ano. Considerando, ainda, o número que a pessoa tem desde que nasceu, é possível fazer a relação entre o significado dos dois resultados para ver como aquilo vai influenciar na vida da pessoa durante aquele período.

"Nosso número pessoal é como se fosse a nossa missão de vida, também é chamado de caminho do destino. É o indicador do caminho que a nossa alma vai tomar e dá um direcionamento, um significado para tudo. É como se fosse o Sol na astrologia . Também é possível somar o número de empresas, de começo de namoro, cirurgias e outros acontecimentos", conta a numeróloga.

Ficou curioso para saber o seu? Então some todos os números e leia o significado do resultado aqui embaixo:

Número 1

Quem traz esse número como seu pessoal costuma ter uma questão muito forte com iniciativas, além de uma capacidade nata de liderança . De natureza corajosa, são sempre aqueles que abrem o caminho. Isso porque é o número um, aquele que inicia, que chega, que faz. Antes dele não tem nada e depois vem todo o resto.