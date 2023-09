Saiba o que é imperdoável para cada signo em um relacionamento

Chamar um libriano de indeciso pode ser a pior ideia se você tem vontade de construir um relacionamento com ele. E sabe por que? Pessoas do signo de Libra sabem muito bem que são indecisos na maioria das situações, mas o que eles sentem, na realidade, é um desejo gigantesco de equilibrar as coisas para que fique bom para ambas as partes de uma relação. Quando você os força a tomar decisões pode ter certeza de que eles vão sair fora. Não pressione um libriano, ou não será perdoado.

Escorpianos fazem parte do grupo de pessoas mais vingativas do zodíaco! Com toda a sua profundidade, que vem do elemento água deste signo, é muito capaz que eles fiquem paranoicos quando o assunto é ciúmes. Por outro lado, como gostam de se aprofundar no autoconhecimento, conseguem sair sozinhos desse terremoto. O problema real é quando o parceiro aparece marcado em alguma foto de rolê na redes sociais, adiciona uma pessoa que o escorpiano nunca ouviu falar ou então para de responder e aparece três horas depois sem uma boa desculpa. Se isso acontecer, corra! Um escorpiano não aceita ficar no escuro!

Nada mais chato para um sagitariano do que quando o relacionamento cai na rotina! Pessoas desse signo são de boa, costumam levar tudo na conversa e buscam apaziguar as situações desagradáveis sempre. O problema é quando tudo segue o mesmo protocolo sempre. Rotina de trabalho, afazeres domésticos e familiares podem ser bem divertidos e fora do padrão com um sagitariano, pode ter certeza. Incansáveis, eles fazem o que for preciso para isso. Portanto, já sabe: ele vai te perdoar, mas o relacionamento pode acabar se você for daqueles que faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Inove!