Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (17/09) para seu signo

Não adianta sofrer por antecipação, nem ficar remoendo o que já passou. O céu do dia pede paciência e presença. Tente curtir sem pensar muito no que devia ter sido feito ou no que vai fazer nos próximos dias.

Cuidado nos deslocamentos e atenção extra no trânsito ou em viagens. Tenha cautela, também, para não perder documentos importantes. Evite falar as coisas de qualquer jeito, parecendo agressivo ou mandão. O céu do dia está delicado para as relações.

Tente encontrar tempo para refletir sobre a vida e pensar sobre o que está precisando mudar em sua rotina. Não se apresse em contar sobre seus planos e decisões. O processo deve ser muito mais interno, sem envolver os outros.