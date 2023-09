Lua pede para você voar alto, mas não se iluda; a previsão do seu signo

Por outro lado, o Sol também faz um belo aspecto com Plutão, ajudando os focados e determinados a fazer as coisas. Quem deseja se aprofundar, encontrará o caminho aberto. E, para quem não tem medo de refletir e se transformar, as perspectivas são as melhores possíveis.

A Lua será crescente em Sagitário, nos mostrando que sempre é possível ir além. Podemos escolher seguir em frente, voar mais alto e fazer mais coisas. No entanto, vale o conselho de fazer tudo com a dedicação que o céu pede.

Dedicação e gentileza

No sábado, dia 23, o Sol chega em Libra, mudando um pouco o astral e nos pedindo um pouco mais de equilíbrio, gentileza e atenção aos envolvidos em cada um de nossos projetos. De maneira geral, a semana tem tudo para ser produtiva e cheia de bons resultados.

Dedicação e esforço serão necessários para ver as coisas se realizando.

Além do trabalho, a busca por mais qualidade de vida, saúde e bem-estar está em pauta. São os assuntos que devemos priorizar agora.