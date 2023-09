Você está se sabotando? Como cada signo cria problemas para si mesmo

Canceriano é amante do tempo? Passado! Saudosista, está sempre buscando uma felicidade hipotética em algum lugar que ficou lá atrás. Isso faz com que Câncer perca bons momentos no presente, mantendo-se preso a um ideal irreal do que é ser feliz.

É extremamente vaidoso e pode se perder em seu próprio reflexo. Assim como Narciso, na mitologia grega, Leão ama essa persona que cria para si mesmo. O problema está em passar uma imagem que nem sempre condiz com a realidade, como a de ser extremamente autossuficiente, quando na verdade precisa de ajuda.

Quem nasce na casa de Virgem é crítico e perfeccionista, mas passa tanto tempo atento aos detalhes que acaba perdendo o "macro", tendo uma visão muito parcial de tudo e todos à sua volta. Pode sofrer de solidão ou isolamento pelo alto grau de exigência que impõe a todos, detonando a possibilidade de aumentar seu círculo de amigos e até de amores.