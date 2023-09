Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (12/09) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta terça-feira, 12 de setembro.

Não adianta querer correr contra o tempo. Faça as coisas com calma, dentro do que for possível. É um bom dia para rever a forma como você tem lidado com as pessoas e com a sua própria rotina, buscando mais equilíbrio nas relações.

Os assuntos pessoais podem trazer certos desafios. É possível que você enfrente turbulências e mudanças bruscas, especialmente em temas familiares ou íntimos. Tenha criatividade e coragem ao lidar com os problemas.

É um dia instável e é melhor evitar os assuntos mais delicados. Evite também as pessoas que costumam te irritar. Não é o momento de falar com quem você discorda e entrar em temas que possam gerar brigas e rupturas.