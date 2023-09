São portais: Márcia Sensitiva ensina simpatias de amor e poder com espelhos

Em outra fita de papel, escreva o nome da pessoa amada e grude na fita anterior. Coloque-as sob a vela. Depois disso, junte as duas fotos uma de frente para a outra e ore o Salmo 111.

Ao terminar a leitura, diga: "eu desejo muito que (nome da pessoa amada) venha falar, namorar e se casar comigo. Peço para todas as almas do universo, as Almas Encantadas tragam-me este amor para mim".

Agora, pegue as duas fotos e prenda-as no espelho. Quando a vela se queimar por completo, pegue as duas fitas, dobre-as e cole-as atrás do espelho com a fita isolante. Você só irá tirar as fitas e as fotos do espelho quando seu amado (a) falar com você sobre paquera, namoro ou casamento.

Quando fazer: em uma segunda ou sexta-feira ao meio-dia ou às 21h.