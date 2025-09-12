3 em 4 mulheres percebem um aumento na autoestima ao encontrar o look ideal

"Usei esse look na primeira vez que fui para a Bahia", disse C, de 27 anos, entrevistada para a pesquisa da C&A e da Box1824. "Tinha acabado de terminar [um relacionamento]. Queria que todo mundo me olhasse, que vissem que eu tava bonita, que eu não tinha mais lágrimas. Sempre que eu vejo essas peças, volto para esse sentimento."

"A sensação é de bem-estar, de você olhar e se sentir bonita", segue. "Eu fui lá, peguei a peça, a qualidade era boa, o caimento era legal, tava bonito. Eu tava indo para uma viagem, iam ter várias fotos que eu ia guardar de recordação por muitos anos. Eu queria ter a recordação do lugar, mas tipo assim, 'Nossa, olha como eu tava bonita nessa foto', sabe?"

Imagem: C&A

Mais do que conectar clientes com a marca, a campanha "Quem encontra o look, sente" busca entender o efeito que a moda tem em seu comportamento e sensações no dia a dia. O poder transformador do look certo, claro, passa pela autoestima e autoaceitação, mas ele também traz outros benefícios, incluindo uma sensação de pertencimento social e conexão. Dessa forma, a C&A e, consequentemente, seus consumidores, passam a olhar para a moda além da visão estética básica, compreendendo os efeitos que uma peça, por mais simples que seja, pode ter na confiança de quem a veste.

"A moda é um espelho da nossa essência. Mais do que estética, ela é linguagem: diz quem somos, o que acreditamos e até como queremos ser percebidos", afirmou Cecília Preto Alexandre, CMO da C&A. "Uma roupa pode ser um gesto de coragem, um abraço de segurança ou um convite à leveza. Quando alguém encontra um look que traduz o que sente por dentro, essa pessoa não veste apenas tecido — ela veste confiança. E é essa confiança que muda a forma como nos posicionamos, influenciando diretamente nossa autoestima e comportamento diante do mundo."

A marca holandesa, que chegou ao Brasil em 1976, se mantém desde então como um dos principais expoentes da moda no varejo. Com quase cinco décadas no mercado nacional, a empresa entende que modas e tendências, por mais passageiros que sejam, são ferramentas indispensáveis de autoexpressão, auxiliando pessoas a descobrir e criar suas próprias identidades.