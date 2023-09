Lembro da minha primeira manhã de atendimento em um posto de saúde, o primeiro trabalho logo que terminei a residência médica. Sentada diante de uma mesa, carimbo de psiquiatra na mão, escutava avidamente as pessoas me contarem suas histórias. O que mais me impressionou naquele primeiro dia, o primeiro fora das abas de uma instituição de ensino, foi perceber que o sofrimento apresentado a mim não se encaixava exatamente no que eu havia aprendido dos livros. Algo sempre escapava, e me pareceu já ali que fazer um diagnóstico era, na maior parte das vezes, forçar para que alguém se enquadrasse dentro de critérios alheios à sua existência.

(Parêntesis importante para estes tempos: não estou dizendo que fazer um diagnóstico não seja importante; estou apenas apontando que, embora organizador e muitas vezes necessário, um diagnóstico pode pecar por simplificar algo que é mais complexo.)

Impressão parecida me veio à mente na leitura de Gênero Queer, as memórias em quadrinhos de Maia Kobabe, traduzidas por Clara Rellstab para a Tinta-da-China Brasil. Com uma diferença crucial: no meu primeiro dia de trabalho, eu atendia pessoas que procuravam ajuda por conta de um diagnóstico psiquiátrico, um transtorno (e mesmo o uso da palavra transtorno, para os diagnósticos, tem sido felizmente discutido); em seu livro, Kobabe não está falando de uma doença, ainda que apenas na décima primeira versão da CID, a Classificação Internacional de Doenças, que nem sequer entrou em vigor no Brasil, a condição de transgênero tenha sido retirada da categoria de doença.