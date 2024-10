Posso não ter prazer em ser mãe? A dor em assumir o cansaço da maternidade

Ao pensar na palavra 'maternidade' é comum associar com momentos de amor, conexão, alegria ao lado dos filhos, quase como um comercial de margarina. Esse ideal de maternidade leve, fluida e natural está nos sonhos de várias mulheres, afinal, é assim que grande parte das mães fala sobre. Mas acho que em pleno 2024 já podemos dizer também que tem muita mãe que deixa claro que a realidade nem sempre corresponde a imagem idealizada.

Amamos profundamente nossos filhos, é claro, mas isso não significa que vamos adorar cada aspecto da rotina de ser mãe. A verdade é que, apesar do amor incondicional, a maternidade também envolve cansaço, tarefas repetitivas e cobranças sociais que podem ser exaustivas e até cruéis.



A parte prática da função parece interminável: trocar fraldas, acordar de madrugada, lidar com choros e birras, educar, corrigir, estimular, cozinhar refeições balanceadas, limpar, e repetir tudo isso no dia seguinte. São atividades essenciais, mas que são sim cansativas e, sejamos francas, pouco prazerosas.

Isso cria um conflito interno: como é possível amar tanto um filho e, ao mesmo tempo, não gostar de certas partes da rotina materna? Se você espera uma resposta complexa, sinto muito te decepcionar, porque a verdade está em compreender que o amor materno não precisa ser medido pela satisfação em realizar todas as tarefas que vem com a criança. Não gostar da rotina não diminui o amor que sentimos por nossos filhos.