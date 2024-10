Seu bebê está com cólica? Veja 5 movimentos que vão ajudá-lo a soltar pum

As cólicas nos bebês são um desafio comum enfrentado por muitos pais, e saber como ajudar a liberar os gases pode fazer toda a diferença no dia a dia com bebê em casa.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Quando você perceber que seu bebê começa a se espremer e fazer força, uma das primeiras coisas que pode fazer é afrouxar a fraldinha, isso ajuda a proporcionar mais conforto, permitindo que ele se mova livremente enquanto tenta liberar o que está causando desconforto.

Uma técnica eficaz para aliviar o desconforto é a massagem na barriguinha do bebê, com movimentos circulares, de bicicletinha e de rotação de perninha, você estimula o intestino do bebê e ajuda na expulsão dos gases. Essa massagem que mostro no vídeos, além de simples pode trazer muito alívio para o seu bebê, especialmente nos primeiros meses, quando os gases costumam ser mais frequentes