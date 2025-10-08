Meu amigo me chamou de 'sem filtro' e fiquei angustiada. Isso é elogio?

Porque algumas fichas caem aos poucos, e levam tempo . E não só para os homens. No dia em que meu amigo falou, em um jantar entre amigos, de quatro ou cinco mulheres que considerava sem filtro, achei graça por estar entre elas. No dia seguinte, acordei angustiada, e demorei a distinguir se estava nervosa com a estreia da minha peça, nesta semana, com a agenda de trabalho até o fim do ano que será extenuante, ou com o incômodo de ver o Diniz no Vasco, e não no Fluminense.

À noite, naquele momento sagrado pós Vale Tudo, série, livro e silêncio, em que costumo me permitir um mínimo de introspecção, entendi de olhos fechados - ou bem fechados, como no título do filme do Kubrick - que havia sido o comentário do meu amigo o motivo do meu incômodo. Aquele carimbo superficial e genérico havia ficado na minha garganta e em todas as outras partes do meu corpo. A diferença, é que, ao invés de ficar chateada, modus operandi pré-psicanalise, ou pré-49, resolvi ligar para ele.

"Marcos, o que você quis dizer com ser sem filtro?" "Ah Maria, foi um elogio. Acho incrível gente que fala tudo, que se expõe, que não tem medo de dar a cara a tapa". "E quem é essa pessoa?", eu disse meio rindo, meio chorando. "Porque eu, no caso, não falo nem metade das coisas que passo". "Como assim? Me dá um exemplo?", ele disse.

"Você já ouviu a série Silenciadas? Sobre mulheres que foram assediadas, abusadas, ou sofreram algum tipo de preconceito e, mesmo com todas as provas dos crimes que sofreram, foram incentivadas a ficarem quietas? Então, se eu, que sou considerada 'corajosa, destemida e sem filtro', tenho, no mínimo, umas dez historias assim, sobre as quais nunca falei, imagina quem é mais reservado?"

"Nunca tinha pensado dessa forma", meu amigo disse. "Eu também não", respondi.

Foi uma conversa bonita. Desligamos mais amigos, e, mais importante que isso, desligamos diferentes. Exatamente como deve ser.