Cansada evito aventuras, mas não resisti ao ato com show dos meus ídolos

Cheguei em Copacabana por volta de quatro da tarde. Sozinha, com uma camiseta estampada com os rostos de Caetano e Djavan, me senti como se estivesse com o uniforme do Fluminense, vestida com o que em mim nunca mudou: a música do meu país, e o prazer de ver a cidade em que nasci ocupada por todo e qualquer tipo de gente.

No alto do trio elétrico, alguns metros da rua Sá Ferreira, meus ídolos se revezavam entoando seus clássicos. Gilberto Gil (e agora, sempre que o vejo, é como se Preta estivesse a seu lado), Chico Buarque, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, Ivan Lins. A festa definitivamente estava para lá de imodesta.

No meio da multidão, cercada de pessoas que não conhecia mas com quem poderia varar a noite (a rua tem dessas coisas), fui abordada por duas mulheres. Marina e Sabrina me contaram que vieram de ônibus de São Paulo especialmente para o show-protesto. E que voltariam no mesmo dia, já que a segunda não perdoa. Nos abraçamos.

Até outro dia, ou melhor, até dez anos atrás, eu não era ligada em politica. Adolescente, pulava o início do jornal, e ia direto para parte de cultura. Filmes, espetáculos, músicas, entrevistas, exposição, eu sou um ser das artes. E nem sempre tenho estômago para o mundo, embora saiba da necessidade de adquiri-lo.

Mas as vezes a cidadania vem com cifra, e aí, meu amigo, é só correr para o abraço. Principalmente agora. A chamada PEC da Blindagem, que tinha por objetivo aumentar a proteção judicial para deputados e senadores foi rejeitada por unanimidade no Senado, e os cariocas ainda ganharam um encontro inédito, que eu nunca mais vou esquecer.

Atualizando, portanto, a máxima de Rubem Braga, o ilustre escritor capixaba, adiciono aqui uma letra ao título de uma de suas mais famosas crônicas: Vai de Ti, Copacabana. Pode ir.