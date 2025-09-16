Cármen Lúcia me dá vontade de ficar no Brasil e isso não é pouca coisa

Cármen, no latim, vem de poema. Ou canto. Lúcia, por sua vez, vem de lux, ou seja: luz. E os dois nomes juntos, na mesma certidão de nascimento, hoje significam algo que, ao contrário de suas origens de línguas mortas, olha para frente.

Para palavras em transformação, e para movimentos concretos e pulsantes, como a democratização do juridiquês, a naturalização de mulheres em lugares de poder, e a ponte fundamental entre o que acontece em Brasília e o que vira meme.

Estive três vezes com a excelentíssima ministra, embora nunca tenhamos trocado mais do que duas frases. Em uma delas, quando tive a chance de falar ao seu lado no Senado, a convite de um seminário sobre mulheres, me senti com nove anos, quando pela primeira vez estive cara a cara com a Lídia Brondi.

Atualmente, Cármen Lúcia faz parte de uma das minhas melhores ideias de país. O país com o qual eu sonho, há tempos. Um lugar onde mulheres têm voz e usam seu espaço sem medo. Para abrir caminho para que a desigualdade de gênero e o preconceito etário caiam por terra de uma vez por todas, e que o último dia 11 de setembro - o novo 11 de setembro - derrube os dois mil anos em que, a não ser por figuras revolucionárias como Preta Gil, Ângela Ro Ro, Leia Diniz e Tais Araújo, fomos obrigadas a ficar em silêncio.