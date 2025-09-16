Cármen Lúcia me dá vontade de ficar no Brasil e isso não é pouca coisa
Desde o último dia 11 de setembro, data marcada no imaginário mundial pelas imagens da queda das torres gêmeas, algo se transformou no meu calendário particular. Sabe quando você recebe uma notícia difícil em um determinado lugar e aquele novo cenário passa a ser parte da lembrança? Normalmente, esse tipo de associação acontece sem que a gente se de conta, e o mesmo se dá quando o efeito se reverte.
Se essa coluna fosse um filme da Marvel ou um clássico do Glauber Rocha, eu poderia batizá-la de "Cármen Lúcia contra a guerra do terror", ou, para ser mais suave, e parafraseando um título francês, "uma mulher é uma mulher".
As frases curtas, o humor exato, a combinação perfeita de tranquilidade, atrevimento e firmeza, tudo na ministra do Supremo da vontade de ficar. Ficar em frente à TV, ficar em 2025, ficar no mundo e, principalmente, no Brasil. Não é pouca coisa.
Cármen, no latim, vem de poema. Ou canto. Lúcia, por sua vez, vem de lux, ou seja: luz. E os dois nomes juntos, na mesma certidão de nascimento, hoje significam algo que, ao contrário de suas origens de línguas mortas, olha para frente.
Para palavras em transformação, e para movimentos concretos e pulsantes, como a democratização do juridiquês, a naturalização de mulheres em lugares de poder, e a ponte fundamental entre o que acontece em Brasília e o que vira meme.
Estive três vezes com a excelentíssima ministra, embora nunca tenhamos trocado mais do que duas frases. Em uma delas, quando tive a chance de falar ao seu lado no Senado, a convite de um seminário sobre mulheres, me senti com nove anos, quando pela primeira vez estive cara a cara com a Lídia Brondi.
Atualmente, Cármen Lúcia faz parte de uma das minhas melhores ideias de país. O país com o qual eu sonho, há tempos. Um lugar onde mulheres têm voz e usam seu espaço sem medo. Para abrir caminho para que a desigualdade de gênero e o preconceito etário caiam por terra de uma vez por todas, e que o último dia 11 de setembro - o novo 11 de setembro - derrube os dois mil anos em que, a não ser por figuras revolucionárias como Preta Gil, Ângela Ro Ro, Leia Diniz e Tais Araújo, fomos obrigadas a ficar em silêncio.
