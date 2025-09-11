Raul Seixas de Ravel Andrade e Rita Lee de Mel Lisboa transbordam admiração

Corre a lenda entre os atores que alguns personagens misteriosamente buscam quem os represente. Pensei nisso quando vi Ravel Andrade fazendo Raul Seixas na série de Paulo e Pedro Morelli, que estreou há pouco no Globoplay. Ravel, além de ator extraordinário, é um músico de mão cheia e dono de uma unicidade absolutamente magnética. Seu Raul é profundo e atual, e não seria possível sem o acréscimo da assinatura de seu intérprete.

Há algo em nossos trabalhos, que, por mais que sejamos capazes de mimetizar uma ou outra figura histórica, depende de quem somos. Difícil, por exemplo, aparentar angústia, se o sentimento não faz parte do nosso banco de memórias.

Nos últimos dias, além da série sobre Raul, me vi como espectadora diante da Rita Lee de Mel Lisboa, que é outro verdadeiro acontecimento. Conheço a Mel desde criança, começamos a fazer aulas de teatro juntas, e a atriz tem brilhado nos palcos do país com sua Rita, e como é bonito e comovente ver gente se encontrando fora das telas, de forma analógica, em um evento que só vai acontecer naquele dia. Que nunca mais vai se repetir.

Eu acho que nessas situações em que um ator interpreta alguém que já existiu, uma das coisas fundamentais para que isso dê certo, além do talento e da dedicação, é a admiração. É evidente que a Mel admira a Rita, que eu admiro a Fernanda, e que o Ravel admira o Raul.

E isso é lindo, porque é um tipo de homenagem que não tira a nossa personalidade do jogo. E isso, na minha opinião, é ser mais fiel do que se a gente apenas reproduzisse tudo o que aquela pessoa foi.

PS: Como disse Thales de Menezes em artigo na Folha sobre a morte da cantora Angela Ro Ro, o público perdoa bad boys, mas, não, bad girls. Quem sabe isso não aconteça com um filme ou de uma série?