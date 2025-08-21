A Mulher da Casa Abandonada: qual é a voz que realmente precisamos ouvir

Quando o podcast "A Mulher da Casa Abandonada" estreou em 2022, eu fiquei obcecada. Primeiro, por suas qualidades dramatúrgicas - em que tanto o cenário quanto a protagonista, dignos de um filme do Kubrick, etsão a poucos metros do café de onde escrevo este texto, em São Paulo. Mas depois, por perceber que, além de real, a história de Margarida Bonetti - conhecida por morar sozinha em um casarão caindo aos pedaços em Higienópolis - era também a história de Hilda Rosa dos Santos e de um crime que diz muito sobre o Brasil.

Pra quem não ouviu o podcast de Chico Felitti - que acaba de estrear em como uma série com três episódios dirigidos por Katia Lund no Amazon Prime - talvez seja o caso de parar por aqui, pois vou dar spoiler.

Quando o passado não passa

O tema levantado pelo escritor e jornalista - a herança da estrutura escravocrata em um país que ainda vive as consequências de um período que segue sendo nossa maior marca - ultrapassa, e muito, A Mulher da Casa Abandonada.