Quando um vídeo rompe o silêncio: ouvimos porque era um homem falando?

De vez em quando, chega alguém e muda tudo. Foi o que aconteceu na semana passada. Felca, como é conhecido o youtuber Felipe Pereira - que acaba de completar 27 anos - fez, com um único vídeo, que o Brasil compreendesse, de forma contundente e, ao mesmo tempo, didática e acessível, duas coisas fundamentais.

A primeira, e mais urgente, é que o preço da ausência de leis que nos protejam da selvageria na internet está custando a vida e a saúde mental - e física - também de nossas crianças. A segunda, igualmente digna de nota, é a constatação de que, hoje, os conteúdos digitais, que há tempos vêm substituindo as mídias tradicionais - principalmente a partir da geração alfa, ou seja, pós-2010 - são capazes de pautar o Jornal Nacional. E isso não é mau.

Porque mesmo que haja uma contradição em navegarmos em um espaço que permanece sendo terra de ninguém - e de influenciadores que fazem propaganda de apostas e sexualizam crianças em troca de visualizações - não podemos negar o valor de um lugar que torna possível conhecermos um cara como Felca. Um garoto que sofreu bullying durante toda a sua trajetória escolar e que admite, ainda hoje, sofrer de transtorno de ansiedade social e timidez crônica.