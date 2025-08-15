Quando um vídeo rompe o silêncio: ouvimos porque era um homem falando?
De vez em quando, chega alguém e muda tudo. Foi o que aconteceu na semana passada. Felca, como é conhecido o youtuber Felipe Pereira - que acaba de completar 27 anos - fez, com um único vídeo, que o Brasil compreendesse, de forma contundente e, ao mesmo tempo, didática e acessível, duas coisas fundamentais.
A primeira, e mais urgente, é que o preço da ausência de leis que nos protejam da selvageria na internet está custando a vida e a saúde mental - e física - também de nossas crianças. A segunda, igualmente digna de nota, é a constatação de que, hoje, os conteúdos digitais, que há tempos vêm substituindo as mídias tradicionais - principalmente a partir da geração alfa, ou seja, pós-2010 - são capazes de pautar o Jornal Nacional. E isso não é mau.
Porque mesmo que haja uma contradição em navegarmos em um espaço que permanece sendo terra de ninguém - e de influenciadores que fazem propaganda de apostas e sexualizam crianças em troca de visualizações - não podemos negar o valor de um lugar que torna possível conhecermos um cara como Felca. Um garoto que sofreu bullying durante toda a sua trajetória escolar e que admite, ainda hoje, sofrer de transtorno de ansiedade social e timidez crônica.
Desde que o caso veio à tona, muito foi dito sobre o fato, de muitas vozes femininas - como Sheylli Caleffi e Luciana Temer - estarem, há anos, denunciando a exploração do uso da imagem de menores nas redes. E que a bolha acabou sendo furada por um homem. O que, de fato, é algo pra prestarmos atenção. Creio, no entanto, que, pelo bem das crianças brasileiras, deveríamos comemorar juntos. E lamentarmos juntos. E lutarmos juntos. Sem esquecermos, contudo, da coragem do youtuber paranaense.
Felca, de dentro do seu quarto, fez um vídeo-denúncia de 50 minutos sobre adultização de crianças e regulamentação de big techs. De brinde, mandou um recado importante pra todo mundo que acha que ser bem-sucedido tem a ver com ser expansivo e estar dentro dos padrões.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.