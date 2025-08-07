Memórias de uma feira literária: em Paraty, reencontrei a poesia

Na plateia de uma mesa que discutia sobre a ida do acervo do urbanista - assim como o de Paulo Mendes da Rocha - a fundações portuguesas, ouviu, de uma das debatedoras, uma frase que diminuía o Brasil.

Indignado - soube depois -, meu irmão levantou-se e disse não ser capaz de admitir ofensas ao seu país. Não ali. Não daquela forma. Não naquele momento.

Deve ter sido bonito (apesar de me perguntar qual teria sido a reação dos presentes caso a intervenção tivesse vindo de uma mulher). Mas isso é um detalhe perto da ideia que - desde então - me ocupa o corpo e a geografia, e que, a meu ver, deveria nos contaminar a todos: nosso país é um lugar incrível - e esse é um pensamento que muda tudo. Aí estavam estrangeiros, como Rosa Montero e Valter Hugo Mãe, que não cansam de enaltecer nossa terra, nosso povo e nossa festa dos livros.

É claro que a Flip ainda é uma bolha, e que o evento está longe de ser acessível a todos os públicos. Ainda assim, sua existência, cada vez mais difundida pela imprensa e ecoada pelas redes sociais, exibe um Brasil que lê e faz fila pra ouvir gente como Caetano Galindo, Ana Maria Gonçalves e Marina Silva. Tudo isso em meio à exuberância da Costa Verde, à beira-mar e dentro de uma cidade histórica.

Não é pouco.