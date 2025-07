Em tempos de perdas, aqui vai mais uma declaração de amor e amparo

Quando você me ligou, eu estava no ônibus.

"Tô no ônibus", eu disse. "Onde?" você perguntou.

"Em São Paulo, indo pro Rio" continuei. "No ônibus, indo pegar o avião", detalhei.

"Então, vem para cá quando chegar", você falou. "A gente fica conversando, treina, come, vê uma série."



E eu fui. Mas antes, passei em casa, almocei com meu filho e tomei uma ducha. Cheguei na sua casa de calça jeans, para ver se você me liberava da malhação, mas, como dizia meu pai, você é "ruim de não".



Aliás, ele ia adorar a tua cabeça! Ele gostava de gente franca, e - assim como você - era justo, divertido e espontâneo. Naquela hora, por exemplo, em que você me mostrou uma música, e eu comecei a fazer comentários, você disse, com humor, que era para eu ouvir. Só ouvir.



A gente riu e eu achei a tua fala muito amorosa, porque a verdade é uma espécie de poesia concreta multiplicada por dois. Uma coisa que é, ao mesmo tempo, lúdica e palpável. E essa é a vida que eu busco. Com todo o spoiler possível, pelo menos nas relações. De instável já é feito todo o resto, e haja coração para cumprir um filme sem roteiro - essa função diária de todos nós.

No mais, essa é só uma declaração de amor. De amor, de chão e, como me disse Alice Carvalho, também sobre o amparo que, por acidente, nos demos de forma mútua na missa de sétimo dia da Preta.

"Você exagera tudo", você vai me dizer - e reclamar de novo do meu "não-WhatsApp" - quando me ligar ou me mandar uma DM (Direct Message). "Exagera tudo e não conta a parte mais engraçada! Deve ser coisa de atriz, só pode... Tudo tem que fazer drama, nunca vi!"



Ao que eu responderei "é que o drama faz parte da comédia, garota. E pode até admitir certas aventuras, como fazer documentários e amizades. Que a gente faz cinema para voar, e faz amigas pra ter chão".