Logo a Preta, que colocou a existência inteira a serviço de amor e coragem

Preta pegou tudo o que apareceu para ela e bateu no peito. Tudo que apareceu de bom e tudo o que apareceu de ruim. Foi assim com seu talento, foi assim com o bullying, foi assim com a sua separação, com a paixão pela neta, foi assim com o câncer.

Preta não abriu mão de nada e nos ensinou, em dezenas de entrevistas, a sermos maiores do que somos.

Na última vez em que falamos, em janeiro desse ano, enquanto eu tentava animá-la falando de um papel que escreveria para ela fazer no cinema quando ficasse boa, ela estava cansada, mas disse que tinha tido uma passagem de ano bonita, de mãos dadas com o pai que amava tanto e que queria tanto que se orgulhasse dela. "Meu pai e Flora dormiram na caminha de acompanhante do hospital", contou ela, feliz, em um vídeo.

Preta era amor da cabeça aos pés. De um jeito que eu nunca tinha visto.

Passei o dia lendo nossas mensagens e, chocada, me dei conta de que sua última frase para mim nada tinha a ver com tudo o que ela passava, mas sim com sua vontade de fazer uma reaproximação entre duas amigas que se afastaram, o que ela achava um absurdo.

De fato Preta era uma conta de amor. Juntava amores e ex-maridos, irmãos e primos, amigos e trabalho, e colocava todo mundo para se gostar, de preferência com ela no palco.