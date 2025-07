Como agir diante da falta de caráter de quem amamos ou deveríamos amar?

É o que Raquel vem fazendo - não sem dor. Mas e Ruth? Onde entra na história? Qual o link? Nenhum, a não ser no imaginário coletivo que, por causa da novela - e para quem tem mais de 40 - envolve os dois nomes próprios.

Para quem, como eu, não a conhecia, Ruth Moreira - que ao contrário da Raquel não pertence ao universo das telenovelas - é mãe da cantora Marília Mendonça e está as voltas com questões envolvendo a guarda de seu neto e a divisão de um seguro de vida feito pela filha.

O que me chamou atenção, no entanto, nada tem a ver com isso, e sim, com uma fala. Uma frase da mãe da artista, que aos 26 anos morreu tragicamente em um acidente de avião em 2021. Em uma entrevista para a TV Record em novembro do ano passado, Ruth, provavelmente sem se dar conta, disse que apesar do orgulho, nunca havia sido fã da filha. "Eu não sei cantar uma música toda da Marília."

Não quero entrar na lógica dos recortes maniqueístas - a entrevista tem inúmeros outros trechos, e Ruth também tem um passado doloroso - mas vale lembrar que somos um país que ainda luta pela igualdade de gênero. A gente quer ser reconhecida, respeitada, e, se possível, admirada, principalmente por nossos pais, e isso independe de sermos ou não artistas.