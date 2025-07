Zeca Pagodinho e Ney Matogrosso: encontro de heróis nos dá vontade de viver

Ney Matogrosso e Zeca Pagodinho, todo mundo sabe, são gigantes mais do que reconhecidos, e não só musicalmente. Aliás, para quem ainda não viu, o filme 'Homem com H' está na Netflix e segue há semanas ensinando muito gente a ser gente.

Por algum motivo, no entanto, ele e Zeca - que na minha fantasia é o ser humano menos afetado que eu conheço (sem realmente conhecer) - soaram uma dupla improvável. Até 4 de julho.

A foto - que devia virar poster - apareceu no meu feed enquanto eu rolava a tela de forma bovina, mas dividiu minha vida em antes e depois. Ando, de uns tempos para cá, sem saber exatamente como usar redes sociais e fugindo de tudo que me indica superfície, e sem ter a menor ideia do que e de quem é de fato real.

Mas, assim como o amor, que quando acontece para valer deixa poucas margens para dúvidas, os ídolos, quando vem com caráter e retidão, dão vontade de viver. Escolher as garupas, esse é o verdadeiro Instagram.