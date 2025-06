A morte solitária de Juliana no vulcão e a nossa comoção com a dor do outro

Sua queda, no entanto, à mim, chamou a atenção pelo exato oposto: nossa incapacidade, cada vez mais aguda, de viver e agir como grupo. Contando com laços de humanidade gratuita, que prescindem de parentesco, gênero, classe ou amizade. Laços de um reconhecimento básico: você é uma pessoa como eu, e isso deveria bastar para que eu me importe com você.

Quando se acidentou no último sábado de madrugada (sexta à noite aqui no Brasil), Juliana, que segundo declarações de amigas era expansiva e se relacionava com facilidade, havia sido deixada para trás. E o abandono, que custou sua vida nesse caso, nada tem a ver com os riscos do montanhismo.

Porque, ao contrário de turistas que optam por cumprir a escalada por conta própria - o que é uma possibilidade oferecida pelo Rinjani -, Juliana não à toa, decidiu fazer isso em grupo. Há vídeos no primeiro entardecer em que aparece fazendo piada com a neblina ao lado de uma jovem italiana, as duas e mais quatro pessoas sob a orientação de um guia.

No início do segundo dia, cansada, a brasileira pediu ao guia que parassem um pouco. Precisava de um tempo para retomar o fôlego. "Descanse que eu vou indo na frente", teria dito o rapaz, segundo os relatos obtidos por sua irmã, Mariana, que, graças as redes sociais, foi localizada no Brasil por espanhóis que viram Juliana pedindo socorro.

Juliana caiu quando estava sozinha. E sua solidão não me sai da cabeça. Porque é muito triste e injusto que uma mulher com essa coragem não tenha sido acolhida em um momento de vulnerabilidade.

A vida não tem mesmo nenhuma garantia, e isso já é assustador o suficiente. Podemos tropeçar em vulcões, mas também na rua e em casa - isso sem falar na loteria dos genes, nas guerras e na violência urbana. Por outro lado, somos humanos. Capazes, portanto, de conversar, de esperar, e de se comover com o desamparo dos outros, porque ele não é, ou não deveria ser, em nada diferente do nosso.