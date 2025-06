Pablo e Luisão: a série me fez sentir emoção parecida com vontade de viver

Eu achei melhor escrever para ela, com quem tenho intimidade, porque se eu fosse fazer o mesmo com o Paulo Vieira eu ia acabar pedindo ele em casamento. Sim, eu estava completamente apaixonada - ainda estou - e meu parceiro entendeu completamente, porque ele se encontrava na mesma situação.

Tudo isso, de chorar e rir com um episódio de uma série de TV, aconteceu enquanto eu me recuperava de uma semana do tipo gincana, onde emendei um festival em Porto Alegre com leitura de peça e podcast em São Paulo, passando por uma feira do livro no Rio, duas ou três caneladas na conta de 2025, e um diagnóstico evidente de burnout. Eu sei, a frase ficou enorme, mas eu tenho vivido assim, meio sem vírgula e totalmente sem ponto.

De modo que a série do Paulo, que mistura humor, singeleza e brasilidade, me deixou de um jeito que eu acho que eu nunca tinha visto, me devolveu, em apenas um episódio - com uma cerca elétrica que não era para ser elétrica, mas isso é spoiler - um sentimento que eu ainda não sei dar nome, mas que é qualquer coisa parecida com vontade de viver. Ou, talvez, identificação.

Porque o olhar delicado através do qual Paulo Vieira nos apresenta a sua infância é o mesmo que busco - e nem sempre consigo - em tudo o que faço e vivo, que é um olhar de amor. No meu HD, inclusive, é para isso que serve a arte: para encontrar belezas muitas vezes escondidas que, uma vez reveladas, revolucionam pessoas, objetos e até países. Uma espécie de lâmpada do Aladdin, ou mapa do tesouro, e que pode nos levar ao Tocantins, aos nossos pais, as nossas faltas, as nossas vizinhas, e até as nossas crises - como se tudo fosse um filme a ser escrito com tanto afeto, que, ao ficar pronto, cure memorias com ficção.

A arte é a camada de poesia que transforma água em vinho; medo em alegria, alegria em colo; e colo em "vamos em frente". Pelo menos para mim.