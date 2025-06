É difícil me ver jovem na reprise da novela, mas não queria voltar no tempo

Será que sinto inveja? Raiva? Compaixão? Ou posso seguir acreditando que a Maria de 30 anos atrás não tem ao menos direito de invadir, com a sua ingenuidade juvenil, a vida de uma pessoa com firma, contador e estrogênio de farmácia? Que tem dois filhos, duas separações, e mesmo assim, continua, como aos 12, fascinada por chocolates e maquiagens.

Outro dia, no aniversário de um amigo, me perguntaram se com a frequência que tenho feito entrevistas, escrito crônicas e roteiros, ainda me considero atriz. Sorri. Na véspera, tinha gravado algumas cenas da segunda temporada da série da Disney "O amor da minha vida", do Matheus Souza, e graças ao seu texto esperto e atual, em parceria com a atuação de Bruna Marquezine e a direção de René Sampaio, me lembrei do quanto estava com saudades de um set de gravação, e principalmente, da vida com atores.

Essa é a minha coisa, eu pensei: ser artista. Mas daí a entrar na loucura da imagem e de ficar-me comparando a quem já fui, ou tentando, à lá Kris Jenner, roubar no jogo, nada disso me interessa. Demorei muito para chegar no cérebro de agora e, posso falar? Ele nunca esteve tão bonito nas fotos.