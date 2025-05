Ninguém no mundo era mais feliz do que eu enquanto via Gregório Duvivier

E então, vieram as palavras. "Papato", ele disse, ao se referir ao modo como sua filha fala sapato e ao amor imenso que alguns de nós sentem pela infância dos nossos filhos, que - spoiler anunciado - uma hora descobrimos que não são nossos. Pronto. Do nada, como se algo se encaixasse entre minha semana difícil e aquelas frases emocionantes, comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo e a achar tudo bonito e perfeito, inclusive o táxi; as grades e a sinusite.

Acomodada na cadeira cinco da fileira H, no mesmo Sergio Cardoso onde fiz minha primeira grande peça na capital paulista - e diante de um sujeito vestido de Shakespeare e falando sozinho - decidi, como se vivesse em estado de madrinha de bateria, que ninguém no mundo era mais feliz do que eu.

Gregório me irrita profundamente. Primeiro porque ele é muito inteligente, mas não acredita tanto nisso, colocando seu cérebro à disposição do universo pop sem o verniz que costuma acompanhar a turma mais "cabeça". Segundo, porque ele é engraçado e é poeta, e eu sempre me acho maluca quando estamos juntos, porque nunca sei quando estou me divertindo e quando estou aprendendo. Terceiro, porque tudo isso faz com que eu morra de saudades dele, mas além de trabalhar muito e ser pai de duas meninas pequenas, meu amigo é péssimo amigo, e eu queria não sentir nenhuma falta de ouvir ele falando mal do José de Alencar ou fazendo bullying com os meus defeitos.

Durante quatro anos, fizemos, ao lado de Xico Sá - outro irmão que tenho a sorte de carregar no peito - um projeto de literatura chamado "você é o que lê". Falando de autores e de vários outros assuntos como: futebol, Instagram e mensagens de WhatsApp.

Sem nenhum roteiro ou ensaio, conhecemos boa parte do Brasil, e fomos tomados por ele. Histórias que nos unem para sempre e que me deixam morrendo de inveja do Porchat e do João Vicente, que convivem de perto com esse tricolor de quinta categoria, que ainda por cima é a pessoa mais distraída e atrasada que eu conheço.

Por ora, no entanto, vou deixar essa DR de lado, e indicar "O Céu da Língua", uma das peças mais delicadas - e impactantes - que vi nos últimos anos. Da vontade de falar português, de morar no Brasil, de visitar Portugal, de organizar passeatas pela manutenção da palavra "Papato" - e da ingenuidade das nossas crianças - e de ouvir Caetano até decorar todas as suas letras.