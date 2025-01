Você precisa gostar de Carnaval para ter noites que duram para sempre?

"Ontem, no bloco, eu beijei quatro pessoas. Depois, no Uber, ouvi a melhor história da minha vida. Preciso te contar, você vai querer fazer um filme. Cheguei em casa tão eufórica que acabei ouvindo música até o sol nascer. Sabe aquelas noites que vão durar para sempre? Você precisa gostar de carnaval, Maria."

Acordei com essa mensagem. A última frase: "você precisa gostar de carnaval, Maria", me acompanhou no café, no almoço, na infância, na juventude, na universidade, e segue comigo agora, tanto na coluna quanto no futebol diário. Mas, vem cá: quem disse que eu não gosto?

Minha amiga foliã, a quem respondi que estava gripada - o que era verdade, mas não uma resposta - talvez não saiba, mas seu pequeno grande bullying é uma pressão da qual já sou amiga íntima. Anos e anos de amor mal resolvido.