No meu aniversário penso: o afeto não deve estar no calendário o ano todo?

Como quem diz no ouvido da sua insegurança: 'ei! escuta aqui: você importa (apesar daquela violência de 2016), você não é só mais uma (apesar de você ter sido pra aquele rapaz que se exibe falando de política no Youtube), você merece balões (embora eles sejam meio duvidosos na sua idade), e, principalmente, você está aqui pra ser vista com lupa - inclusive com suas idiossincrasias'.

Eu sei, tem gente que foge - e torce para o dia engolir em uma única garfada a manhã, a tarde e a noite - e tudo ser logo desaniversário. Homo sapiens que fingem que o dia em que saíram da barriga de suas mães é só mais uma data registrada no calendário ou em um boleto de pagamento bancário.

Porque o ano não tem 364 dias? Devem pensar. Ou: porque meu nascimento não pode ser um evento protocolar, como, por exemplo, sei lá, o dia do auxiliar de serviços gerais? Confesso que sinto inveja dos seres humanos desse planeta. Acho cool.

Eu, definitivamente, no departamento "parabéns para você", tenho sete anos pra sempre. Do tipo que avisa pra quem não sabe: "oi, tudo bem, sabia que hoje é meu aniversário?". Eu sei, é ridículo. e, a real é que eu sou ridícula não apenas em novembro.

Quando a gente é criança - com privilégios, infelizmente - essa alegria auto referente costuma ser mais aceita. O bolo, a meia noite, os presentes, e, principalmente, o amor proclamado em voz alta. Mas será que essa parte, a do afeto, não deveria ser a base do calendário do ano inteiro?

Tenho um amigo, o Edu Carvalho - meu parceiro aqui noUOL - que ganhou seu primeiro bolo de aniversário no ano passado. Quando completava 25 anos. Não acreditei quando ele me contou. E pensei que deveria saber o máximo possível de aniversários. E distribuir bolos. A gente não quer só comida, a gente quer vela e luz apagada.