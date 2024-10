O verdadeiro 'Xou da Xuxa' é ter coragem de ouvir o que causamos nos outros

"Que Xou da Xuxa é esse?"

Desde que vi a cena da menina Patrícia - hoje uma mulher de 45 anos - reclamando da organização do programa em comemoração de aniversário em 1985, não consigo, como boa parte do Brasil, tirar a frase da cabeça. Aliás, nem a frase e nem o tom. É que às vezes só o protesto salva.

A pergunta, parte de uma cena da série documental do Globoplay sobre as assistentes de palco da apresentadora Xuxa Meneghel, virou uma espécie de bordão nacional nos últimos dias. E não só porque há alguma comicidade na indignação e na coragem de uma criança de apenas dez anos verbalizando o que adulto nenhum conseguiu, mas porque a gente, por aqui, resiste a bancar ideias por conta própria - e volta e meia deixa ruídos para sempre embaixo do tapete.