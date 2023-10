Mas a Gal. A Gal da Sophie. Da Lo. Da Dandara que também é Bethânia. Que maravilha! O filme é um recorte do início da carreira da cantora. De sua vinda pro Rio e pra São Paulo, de seu desabrochar diante das câmeras, das consequências da Ditadura, mas, sobretudo, de uma amizade que nunca se perdeu.

Caetano, Dedé, Gil, Sandra, Guilherme Araujo, Bethânia, Macalé, Torquato, Rogério, Wally. Um puxando o outro. A prova concreta da poesia concreta que habita nas grandes amizades.

Tive a oportunidade de estar, certa vez, em um almoço na casa de Gil e Flora. A mesa era grande. Mas eu só conseguia prestar atenção na cumplicidade de Gil e Gal. Ou Jiló e Gaúcha, que era como se chamavam.

A gente fala muito das relações românticas. De como é bom gostar de alguém. E de como é duro se separar. Mas pouco leio a respeito da dor de amizades rompidas. E também do êxito de parcerias longas. Pra mim, Gal é um filme sobre amizade, esse afeto tão doce quanto revolucionário. E, que, no caso da música brasileira, tanto nos deu.

"A gente é foda", diz Caetano a Gal no hall do apartamento onde moravam, no centro de São Paulo, em uma cena que, pra mim, resume o espírito do longa. Os atores, a direção, a fotografia sensível de Pedro Sotero, a forca da doçura de Sophie, tudo nos leva pra um lugar onde o mundo é bom e tem parcerias firmes. Onde Gal e Caetano sempre cantarão "Coração Vagabundo". Onde a gente é foda.