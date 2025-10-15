UniversaUOL
Bem antes do metanol: Gen Z trocou o álcool no rolê pela festa sem ressaca

Maria Prata
Colunista de Universa
Pode não parecer, mas esta colunista que vos fala já foi produtora de algumas das festas mais badaladas de São Paulo - hoje eu pago pra ficar em casa.

A pauta é a seguinte: todos os estudos já comprovaram que os jovens têm bebido menos. Nos EUA, a parcela entre 18-34 anos que bebe caiu 11% em duas décadas; no Reino Unido, 59% dos Gen Z com mais de 18 anos dizem não ter bebido nos últimos 12 meses. As canetas emagrecedoras, tão comuns atualmente, ainda reduzem o desejo e a tolerância à bebida.

E eu, ex-clubber, fico sempre me perguntando como são as festas dessa turma abstêmia. Aliás, tem festa? Sim, tem.

Com a Gen Z no comando, elas começam mais cedo. Na minha época, eu virava a noite nas raves. Agora elas já começam de manhã. Há também os chamados supper clubs, que juntam gastronomia, música e socialização; e o soft clubbing: encontros de energia mais baixa, som moderado e foco na convivência - ideia absurdamente bem-vinda para uma geração que se encontra cada vez menos fisicamente.

O cenário também muda: em vez dos clubes fechados, há festas em cafés, as coffee parties, que, em vez de drinks, são regadas a muitos lattes ou frappés. Instagramáveis, claro.

Agora, a novidade mais curiosa: raves diurnas em saunas. Aham. Com direito a DJ, convidados em trajes de banho e nada de álcool no cardápio. Em Nova Iorque, Londres e Dubai, já são febre: têm filas na porta, às 6h da manhã. Além da conexão real, elas pregam menos julgamento de corpos.

A revolução é tamanha que clubes emblemáticos em cidades-símbolo de vida noturna, como Berlim, viraram centros culturais para continuar faturando: ioga de dia, galeria ao entardecer, pista à noite.

Parece ser apenas um ajuste de cultura, mas é também de orçamento: inflação, supermercado e aluguel pressionam os jovens; segurança pública preocupa. Muita gente reorganiza a noite para caber no bolso - e no dia seguinte. Soma-se à equação uma menor sociabilidade presencial: o convívio com amigos caiu, em média, de 30 para 10 horas mensais entre 2003 e 2020, com queda mais acentuada entre 15-24 anos.

E, claro, o mercado vem se ajustando: a indústria de bebidas sem álcool deve crescer 10% ao ano até 2028, puxada, sobretudo, pela cerveja zero álcool. No Japão, onde há até uma palavra ("nommunication") para descrever a prática de beber com colegas de trabalho a fim de facilitar conversas e reduzir hierarquias fora do expediente, as marcas se veem tendo que mudar suas estratégias de negócios. A Asahi, maior cervejaria do país asiático, por exemplo, quer levar o no/low a 20% do portfólio até 2030.

Pelas previsões, o cenário não deve mudar tão cedo. Aqui no Brasil, em tempos de caipirinhas com metanol, não há melhor hora para entrar na onda.

