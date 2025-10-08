Vitrola, tabuleiro e telefone fixo: dá pra criar os filhos com menos telas?

Passamos de fase aqui em casa. As meninas começaram a ouvir música por conta própria. Quer dizer, começaram a querer ouvir música por conta própria, e eu me dei conta de que - sem acesso a um tablet ou celular nem a uma conta em um aplicativo tocador de músicas - não tem como elas fazerem isso sozinhas.

Quando criança, eu tinha LPs, fitas K7, depois CDs. Na juventude, um iPod. Nos três primeiros, escolhia o que queria ouvir pegando cada um com as mãos. Hoje, vendo a capa de cada um deles, ainda sou capaz de ouvir as músicas tocando na minha cabeça.

Voltando às meninas: vou comprar uma vitrola. Depois da volta do jornal impresso aqui em casa, esse é um segundo passo para a substituição de uma tecnologia que nos parecia incrível, mas que, fica cada vez mais claro, acaba nos distanciando (e as crianças, então, nem se fala?) de muitas experiências.