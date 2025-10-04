H&M no Brasil: pode uma fast fashion ser sustentável?

Hoje caminhamos para algo muito mais amplo: como podemos, como empresa, liderar a mudança em direção a uma moda circular e ao mesmo tempo gerar impacto? Impacto este que vejo em três dimensões: circularidade, clima e equidade. Essa é, provavelmente, a maior transformação, de uma governança básica para trabalhar em prol de um impacto em escala industrial.

A H&M tem metas ambiciosas de sustentabilidade. Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios da indústria de fast fashion para manter crescimento e, ao mesmo tempo, sustentabilidade?

Como disse, nosso compromisso é oferecer produtos concebidos com sustentabilidade e circularidade em mente. Temos quatro áreas principais de transformação para fazer essa mudança.

A primeira é descarbonizar nossa cadeia de fornecimento. Identificamos que esse é o principal fator para avançar na agenda climática. A segunda é mudar para materiais reciclados e de fontes sustentáveis. Analisamos esse campo porque está diretamente conectado aos recursos do planeta e à transição para materiais de baixo impacto. A terceira é otimizar a produção sob demanda. Isso se conecta ao que você chamou de fast fashion. Quero dizer: queremos ser uma empresa rápida, queremos ser fast fashion, mas isso não significa aumentar a quantidade de produção. Para mim, é essencial que, por diferentes canais, possamos entender a expectativa dos clientes e produzir apenas o que conseguimos vender. E a quarta é escalar modelos de negócio circulares e estender a vida útil do produto: incentivar hábitos novos nos clientes, como segunda mão, serviços de reparo, coleta e reciclagem.

Temos metas fortes até 2025 e estamos bem encaminhados. Mas isso não quer dizer que resolvemos todo o quebra-cabeça. Fazemos a nossa parte com parcerias, investimentos bilionários em materiais e descarbonização. Ainda assim, é impossível que uma única empresa resolva tudo sozinha. É preciso que governos, legisladores e outros players sentem à mesma mesa, com o mesmo nível de ambição.

Um exemplo: temos nosso laboratório de inovação circular, investimos em startups e compramos empresas. Mas ainda não há recursos suficientes para atender a toda a demanda. Escalar inovações é um desafio enorme, mesmo colocando muita força nisso. Então, para mim, o maior desafio é usar o tempo da forma correta, com as parcerias certas, e com governos ajudando a impulsionar essa transformação.