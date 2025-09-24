Prática esportiva na era dos gadgets: saúde ou pressão por performance?

Outro ponto de atenção: a prática esportiva tem acompanhado aquele comportamento humano que é o n° 1 dos nossos tempos: o consumo desenfreado. 67% dos brasileiros conectados compraram algum produto relacionado à prática esportiva no segundo semestre de 2024. É produto pra nutrição esportiva (alô proteína, creatina), relógio tecnológico, legging de alta performance e até garrafinha que monitora o consumo de água.

Mas parece que o maior consumo, mesmo, é nas redes sociais, onde 65% dos corredores acompanham conteúdos motivacionais e são incitados a comprar, comprar e comprar. Collabs impensáveis surgem, como a da Nike com a maquiadora britânica Isamaya Ffrench, e o esporte cruza a fronteira do luxo na coleção Haute Joaillerie Sport, da Chanel.

Os clubes de corrida não param de crescer e, segundo dizem, ajudam a manter a regularidade. Além de virarem base de apoio, incentivo e, às vezes, flerte: entre os 135 milhões de usuários do aplicativo Strava, por exemplo, quase 1 em cada 5 jovens da Gen Z já saiu com alguém conhecido via exercício.

Só que a economia da performance pode ter efeitos colaterais. Médicos alertam para overtraining (treinar sem recuperação adequada, elevação de cortisol, risco de lesão) e para a vigorexia (dismorfia com dietas rígidas e dependência da aparência). Não por acaso, segundo o estudo Mente Atleta da Universidade Federal do Ceará (UFC), 68% dos esportistas brasileiros amadores convivem com estresse crônico na rotina de treino e, entre corredores de rua, um em cada três já mostrou sinais de burnout. A Gen Z assume foco maior na aparência e diz que as redes agravam a ansiedade com imagem (conforme McKinsey & Company). Saldo: saúde, sim; pressão por performance, também.

Correr sem metas, pedalar sem Strava, treinar sem postar, de vez em quando, podem fazer bem quando estamos levando a vida a sério demais. Relógios e anéis medidores e aplicativos são incríveis para orientar treino e evitar erros. Gadgets, roupas e acessórios certos podem até deixar tudo mais divertido. Mas se a última década nos ensinou que exercício é fundamental pra saúde, a próxima talvez possa deixar claro que pra ele funcionar, é preciso justamente desacelerar.