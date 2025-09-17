Menos filhos, mais pets: a ascensão de um mercado de US$ 500 bilhões

Uma aposta de meio trilhão de dólares

Do outro lado (ou aqui, bem pertinho, aos nossos pés), as projeções indicam que o faturamento do mercado pet global deve saltar de US$ 320 bilhões para US$ 500 bilhões até 2030. A oportunidade é giga. Basta olhar para dentro de casa: os bichinhos saíram do quintal para o sofá e, muitas vezes, para a cama. E que cama! Um modelo Gucci do cantinho acolchoado para seu cão pode chegar a US$2.500. Segundo o Pew Research Center, 97% dos tutores nos EUA dizem que seus animais fazem parte do núcleo familiar, e metade afirma que eles têm a mesma importância que um humano no lar.

No Brasil, onde a média é de 1,8 pet por domicílio, só em 2024, movimentamos R$ 75,4 bilhões (+9,6% em comparação com o ano anterior) dedicados a eles. Estamos entre os três maiores do mundo em faturamento, e contando.

A febre é global. Em Paris, a loja de departamentos de luxo Le Bon Marché, que vende grifes como Balenciaga, Loewe e Gucci (para humanos), transformou-se, entre fevereiro e abril de 2025, em um playground para dog lovers com a mostra "Je t'aime comme un chien!" (Eu te amo como um cachorro!), com direito a decoração com ossos gigantes nas escadas, "casinhas" estilizadas e programação cultural. A mensagem é clara: os pets estão no centro da vitrine do luxo.

No Japão, a coisa é ainda mais séria: com um mercado avaliado em mais de US$ 14 bilhões, o apelo premium aparece no detalhe e na personalização. Por lá, a moda está em carrinhos sob medida (com uma vasta paleta de cores e até cristais Swarovski), em marcas de pasta de dentes canina cheias de promessas, além de serviços médicos avançados para cães idosos, que envelhecem junto à população. Será que um dia os cães também serão centenários por lá?

Menos filhos, mais pets

Por uma combinação de custos altos, estilo de vida e falta de perspectiva de um futuro melhor (haverá humanidade, afinal?), muitos millennials e Gen Z têm adiado (ou renunciado) a parentalidade, investindo em criar pets em vez de filhos. Na Coreia do Sul, onde as taxas de natalidade só caem, carrinhos para pets superam os de bebês no principal marketplace local desde 2023. Na China urbana, o número de pets deve chegar a 70 milhões até 2030, quase o dobro do total de crianças de até 4 anos.