Do 'santo millennial' ao último censo: um retrato da fé entre os jovens

E por que isso importa pra quem fala de inovação e futuro, no Brasil? Porque esses dados nos mostram que, a não ser que haja uma onda contrária - o que pode sempre acontecer -, o mundo deve ficar ainda mais conservador quando esses jovens virarem adultos. Porque isso, é claro, extrapola o âmbito religioso, modelando o futuro da política e da sociedade e influenciando pautas fundamentais (mesmo as muitas já conquistadas) dos direitos das mulheres.

Os dados nos comprovam ainda outro fato sobre o qual já falamos aqui: o de que os nossos meninos e homens jovens estão se sentindo perdidos e sendo deixados para trás. A religião acolhe e dá sentido a muitas das dúvidas e angústias que eles têm hoje. Lembrando que atualmente, nas maiores cidades dos EUA, como NY e Washington, os jovens homens são menos instruídos do que as mulheres e ganham menos também. A Geração Z, então, aparece dividida: as mulheres são mais orientadas por valores progressistas, e os homens, por mais conservadores.

Essa onda, entretanto, ainda não chegou ao Brasil. Ao contrário: segundo os dois últimos censos (2010 e 2022), o número de não religiosos vem crescendo, principalmente entre a população mais jovem - a maior incidência se dá na população entre 20 e 24 anos (14,3%). Conforme a pesquisa Brasil no Espelho (Globo/Quaest), divulgada recentemente, entre a fatia de jovens que se declaram sem religião, 19% deles dizem acreditar em Deus.

Além disso, vemos um crescimento da população evangélica mais jovem. Ainda segundo último censo do IBGE, embora os católicos ainda sejam maioria em todas as idades (56,7%) e os evangélicos representem apenas 26,9% da população brasileira, entre 2010 e 2022, enquanto os primeiros diminuíram em 8,4%, os segundos cresceram em 5,2%. E, bingo, a maior concentração de evangélicos está justamente na população entre 10 e 14 anos (31,6%).

"O fato de haver mais evangélicos jovens aponta para um Brasil, no futuro, possivelmente mais evangélico", diz à coluna Juliano Spyer, antropólogo, historiador, pesquisador do cristianismo, autor de Crentes e Povo de Deus e colunista da Folha de S.Paulo. Mas adverte: "o tema da juventude é importante, mas eu chamaria ainda mais atenção para a fragmentação, porque a gente continua se referindo à religião evangélica como sendo uma coisa unificada, sendo que ela tem uma série de rupturas internas, o que pode apontar para um contexto, no futuro próximo, em que essas denominações estejam mais separadas."

A ver para onde andarão nossos jovens nas próximas décadas.