Menopausa sem tabu: um mercado de US$ 350 bilhões

Por aqui, Fernanda Lima dedicou a primeira temporada do podcast Zen Vergonha, da qual tive o maior orgulho de participar como consultora de conteúdo, à menopausa e à perimenopausa. Ela é uma das maiores influenciadoras que impulsionam o debate. Aliás, já viu o programa terapiRa, que ela faz junto às meninas do She_Talks, também pioneiras na conversa? Recomendo.

Já lá fora, a atriz Naomi Watts lançou no início deste ano o livro Vou te contar: Tudo o que queria que tivessem me falado sobre a menopausa - um relato sobre como, aos 36 anos, Watts teve o desejo de ser mãe, mas, ao receber o diagnóstico de perimenopausa, se viu diante da escassez de informações e do estigma a respeito do tema.

Além dela, nomes como Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Michelle Obama e Serena Williams vêm falando abertamente sobre o tema. Com exceção da ex-primeira-dama americana, todas lançaram produtos ligados ao assunto. É um baita mercado.

Segundo o relatório Blueprint to Close the Women's Health Gap: How to Improve Lives and Economies for All, uma parceria do McKinsey Health Institute com o Fórum Econômico Mundial, menopausa e perimenopausa afetam mais de 450 milhões de mulheres no mundo.

Também de acordo com o estudo, com base na alta necessidade não atendida de diagnóstico e tratamento adequados, o potencial estimado de mercado global para intervenções que abordem os sintomas da menopausa varia de US$ 120 bilhões a US$ 350 bilhões globalmente. Vale lembrar que quando passamos por esse período, estamos em uma faixa etária em que costumamos ter mais dinheiro para gastar do que aos 20 ou 30 anos.