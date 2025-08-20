'Tsundoku': quando a pilha de livros cresce, mas a leitura encolhe

Você também está lendo bem menos? Está cheio de livros na cabeceira, mas não consegue nem começá-los? Ou pior: quando chega neles, vai lendo a conta-gotas, entre uma olhadinha e outra nas redes sociais ou então parando para responder zaps e emails "urgentes"?

Sim, estamos comprovadamente perdendo nossa capacidade de concentração e foco, em tempos de atenção fragmentada, até o TED - aquele festival de palestras curtas - teve que reduzir o tempo máximo das falas de 19 para 13 minutos apenas, porque ninguém acompanhava até o fim. TREZE minutos.

O mais maluco é que estamos lendo menos, mas comprando livros sem parar - também por causa das redes. Você vê na internet um livro indicado por alguém; compra na hora; o livro chega, você lê três páginas e para por um instante, só para dar "uma olhadinha" no feed. Até que percebe que o tempo que tinha para ler o livro que você viu nas redes você gastou... nas redes. Quem sabe até comprando outro livro e aumentando ainda mais a pilha da mesa de cabeceira. Essa coisa de comprar livros e não ler tem até uma palavra própria em japonês: "tsundoku".