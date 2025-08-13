Arquitetura do flagra: O Diabo Veste Prada 2 e os paparazzi como estratégia

Recentemente, em abril deste ano, uma série de debates sobre marketing de entretenimento reuniu executivos da Netflix à Warner Bros, do TikTok ao Google, e chegou a uma conclusão bastante óbvia: com essa quantidade de pontos de contato que a publicidade tem hoje com o público, a gente foi criando repulsa à percepção de que estão tentando nos vender algo. E aí, o que a publicidade faz? Ou é muito genial e, com autenticidade, engaja comunidades, ou? disfarça. E aí voltamos aos paparazzi. Segundo uma pesquisa recente, 54% da Geração Z é mais propensa a permanecer fiel a marcas que mostram conteúdo de bastidores. Opa, oportunidade.

Mas tudo isso pra perguntar o seguinte: sabendo que vão filmar nas ruas e sabendo que os paparazzi estarão lá, o quanto será que a indústria do cinema deixa engatilhados figurinos e personagens específicos para que a estratégia de marketing já comece ali mesmo? Por exemplo, você reparou como, em O Diabo Veste Prada 2, a primeira personagem "flagrada" foi Andy Sachs. Uns dias depois, Miranda. Mais uns dias e? Emily Blunt, como Emily.

Quando o improviso é parte do roteiro

A moda, vale lembrar, domina a estratégia dos flashes espontâneos, e não é de hoje. Para a campanha verão 2024, a Bottega Veneta "soltou" A$AP Rocky e Kendall Jenner por Los Angeles vestindo looks da grife. Os paparazzi caíram em cima e a marca comprou as imagens feitas por eles para bancos de imagem tradicionais, como Getty Images. Estética "espontânea", estratégia cuidadosamente coreografada.

Mas a ideia não é nova. Em 2018, também pelas ruas de Los Angeles, Kanye West vestiu Kim Kardashian - casada com ele à época - de Yeezy, a marca do rapper. As imagens de Kim clicadas por paparazzi tiveram até styling de Carine Roitfeld. No dia seguinte, a Balenciaga soltou sua campanha de verão daquele mesmo ano com exatamente a mesma estética, à qual a revista I-D chamou de "metarrealismo". Em abril do ano passado, a Gucci entrou na onda.

A moda é tanta que os influs passaram a produzir flagras de si mesmos para postar em seus próprios canais. Ah, a internet?