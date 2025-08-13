Arquitetura do flagra: O Diabo Veste Prada 2 e os paparazzi como estratégia
Se você tem um mínimo interesse por moda, deve ter visto pelo menos uma das várias imagens, clicada por paparazzi, de Anne Hathaway, caracterizada como Andy Sachs, nas gravações de O Diabo Veste Prada 2 nas últimas semanas.
Logo na sequência, não faltaram matérias dissecando cada um dos looks exibidos pela personagem, gerando muita - mas muita - mídia espontânea. Dois dias depois de Anne/Andy, foi a vez de Meryl Streep surgir como a diaba Miranda Priestly em meio às filmagens, em Nova York. E, mais alguns dias adiante, apareceu Emily Blunt como Emily. Resultado: o Diabo Veste Prada 2 rendeu notícia à beça, mesmo estando a longínquos nove meses de sua estreia. Parece que você está vendo um filme que ainda nem estreou, não?
O bastidor a serviço da publicidade
Voltemos a 2022, quando as imagens de Margot Robbie e Ryan Gosling de patins, caracterizados como Barbie e Ken em Venice Beach, ganharam o mundo. Em algumas horas, todo mundo já comentava, analisava cada detalhe e tinha uma opinião pra tudo ("quanto flúor, hein?!"). À época, a atriz disse que até esperava alguma atenção, mas não tanta. O "resto" (ou sucesso) do filme sobre a boneca é história.
Recentemente, em abril deste ano, uma série de debates sobre marketing de entretenimento reuniu executivos da Netflix à Warner Bros, do TikTok ao Google, e chegou a uma conclusão bastante óbvia: com essa quantidade de pontos de contato que a publicidade tem hoje com o público, a gente foi criando repulsa à percepção de que estão tentando nos vender algo. E aí, o que a publicidade faz? Ou é muito genial e, com autenticidade, engaja comunidades, ou? disfarça. E aí voltamos aos paparazzi. Segundo uma pesquisa recente, 54% da Geração Z é mais propensa a permanecer fiel a marcas que mostram conteúdo de bastidores. Opa, oportunidade.
Mas tudo isso pra perguntar o seguinte: sabendo que vão filmar nas ruas e sabendo que os paparazzi estarão lá, o quanto será que a indústria do cinema deixa engatilhados figurinos e personagens específicos para que a estratégia de marketing já comece ali mesmo? Por exemplo, você reparou como, em O Diabo Veste Prada 2, a primeira personagem "flagrada" foi Andy Sachs. Uns dias depois, Miranda. Mais uns dias e? Emily Blunt, como Emily.
Quando o improviso é parte do roteiro
A moda, vale lembrar, domina a estratégia dos flashes espontâneos, e não é de hoje. Para a campanha verão 2024, a Bottega Veneta "soltou" A$AP Rocky e Kendall Jenner por Los Angeles vestindo looks da grife. Os paparazzi caíram em cima e a marca comprou as imagens feitas por eles para bancos de imagem tradicionais, como Getty Images. Estética "espontânea", estratégia cuidadosamente coreografada.
Mas a ideia não é nova. Em 2018, também pelas ruas de Los Angeles, Kanye West vestiu Kim Kardashian - casada com ele à época - de Yeezy, a marca do rapper. As imagens de Kim clicadas por paparazzi tiveram até styling de Carine Roitfeld. No dia seguinte, a Balenciaga soltou sua campanha de verão daquele mesmo ano com exatamente a mesma estética, à qual a revista I-D chamou de "metarrealismo". Em abril do ano passado, a Gucci entrou na onda.
A moda é tanta que os influs passaram a produzir flagras de si mesmos para postar em seus próprios canais. Ah, a internet?
Então, voltemos à nossa pergunta: sabendo que vão filmar nas ruas, que os paparazzi estarão lá e que tudo vai viralizar, quanto será que a indústria do cinema já prepara datas de gravação, figurinos específicos e personagens mais amados para que a estratégia de marketing comece ali mesmo? Afinal, uma foto da andadinha, da locação até o carro, de Anne Hathaway vestida como Andy Sachs, cercada por seguranças e flagrada por paparazzi, repercute infinitamente mais do que cartazes do filme espalhados por outdoors em cidades do mundo todo. E é bem mais baratinho, né?
Fingir naturalidade nunca foi tão natural - até que os ventos mudem e todos clamem por plasticidade.
