Autocuidado é tendência (e uma indústria trilionária)

Eu fico aqui quietinha, só olhando os posts desse pessoal que entra em banheira de gelo, maquia a boca com dez camadas de produtos, posta o look fitness na frente da esteira.

É tanta gente fazendo (e postando) coisas para o bem-estar que este período ganhou até nome: a "era do overhealing". Em português, era do cuidado excessivo (um parêntese aqui: "era", no sentido daquelas mudanças no desenvolvimento da Terra que duravam milhões ou bilhões de anos, mas que, em 2025, podem durar apenas uma semana, basta viralizar - sim, também podemos dizer que estamos na "era do morango do amor").

Esse pessoal, que eu citei ali em cima (além de pessoas "normais", como você e eu), está dando cara nova a uma indústria que chegou aos US$ 2 trilhões: a do bem-estar. Segundo a pesquisa mais recente sobre esse mercado, o que antes relacionávamos a aulas de ioga, chazinhos e meditação, agora virou negócio de gente grande.