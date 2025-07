Jornal impresso: o futuro (das minhas filhas) na notícia

Depois de mais de dez anos lendo versões digitais de jornais diários, voltei a assinar a versão impressa. Fiz isso por causa das minhas filhas, que nem totalmente alfabetizadas estão, e estou encantada com o resultado.

Quando eu era criança, mesmo ainda sem saber ler, as notícias invariavelmente chegavam até mim. Tinha sempre uma TV ligada em algum lugar (em casa, na padaria, num consultório), passando algum telejornal. E mesmo quando eu estava na frente da tela, assistindo a desenhos animados, nos intervalos eventualmente entrava o famoso "Plantão do Jornal Nacional informa?" (lembra?), com alguma informação extraordinária, ou mesmo as chamadas do próximo telejornal, com as notícias da hora ou do dia. Além disso, meus pais assinavam jornais impressos e comentavam as manchetes no café da manhã. Apesar da pouca idade, dessa forma, eu ia me familiarizando com as notícias e a importância que elas tinham no nosso cotidiano.

Mas e hoje? Bom, hoje lemos as notícias pelo celular, em silêncio. A TV de casa, quando ligada, é para minhas filhas assistirem a desenhos animados ou filmes que chegam pelo streaming, sem intervalo comercial nem contato nenhum com "o mundo lá fora". Então me dei conta de que esse era mais um dos cercadinhos em que elas estavam crescendo. E, sem saber muito no que ia dar, resolvi voltar a assinar a versão impressa dos jornais.