Quer descobrir a silenciosa tendência entre bilionários?

Mas o que parecia uma tendência, dessas passageiras de redes sociais, foi, silenciosamente, invadindo também outros mercados. O de viagens, como falei aqui há umas semanas, com viajantes abastados preferindo destinos remotos e desconectados a centros urbanos hypados; mas também o da gastronomia, com o surgimento de restaurantes pequenos, onde pouquíssimos clientes por vez podem ter experiências gastronômicas bastante extravagantes. Com uma conta nada silenciosa, digamos.

Na moda, o "quiet luxury de passarela" já vem minguando, mas segue forte nos serviços e experiências oferecidas para clientes ultra VIPs. Para garantir a discrição deste time, as marcas têm oferecido atendimento personalizado, produtos precisamente customizados e feitos sob medida e experiências únicas, como viagens internacionais para o acesso a ateliês, o que pode ser classificado como a alta-costura do varejo.

Sustentabilidade também entra nessa onda, em projetos arquitetônicos que deixam a ostentação de lado e nascem em total harmonia com o meio-ambiente. Mas, não se engane, produzir algo tão customizado eleva os preços do projeto nas alturas. Sofisticação sustentável ainda é para poucos, infelizmente.

Na gastronomia, essa exclusividade se traduz em jantares assinados para poucas pessoas ou restaurantes para poucos clientes. Há também uma união entre turismo e gastronomia, com refeições preparadas por grandes chefs, para grupos mínimos, em locações cinematográficas (de um barco na Amazônia às pirâmides do Egito).

Tudo isso é tendência entre bilionários. Mas não todos, é claro. É preciso ser bilionário e bastante sofisticado (coisa rara hoje em dia) para querer sumir do mapa. Pouco tempo passado do casamento (nada silencioso) de US$ 20 milhões de dólares de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, que levou a Veneza convidados do mundo todo, rendendo manchetes e protestos, me conta: seu luxo é bem baixinho ou fala bem alto?