O que é ser homem em 2025? Estudo diz que machismo está maior entre jovens

Infelizmente, a realidade retratada na obra não é exclusiva da ficção: uma investigação do New York Post aponta que leva cerca de 30 minutos para que um perfil aberto com informações de um garoto de 14 anos no TikTok receba sugestões de vídeos com conteúdo machista.

Discursos radicais sempre existiram. Minha outra pergunta fundamental é, por que, em 2025, eles estão ainda mais radicais — como os dos red pills, incels e afins — e têm colado tão facilmente nos nossos garotos?

A resposta mais simplista é a de que o movimento extremista e misógino é comprovadamente impulsionado pelos algoritmos. Sim, mas não é só isso. Será que, em algum lugar ou momento, ao tentarmos educar meninos anti machistas, mais conscientes e propensos a viver numa sociedade equilibrada, acabamos de alguma forma tirando deles a possibilidade de se tornarem homens que, assim como essas meninas que estamos formando, possam exercer todo seu poder, força pessoal e potências individuais (tudo isso, claro, ao lado de mulheres igualmente incríveis).

Será que, ao partir pra cima da masculinidade tóxica (de novo: movimento fundamental), acabamos não dando a este meninos exemplos inspiradores do que é ser homem hoje? Ou, ao olharmos e focarmos tanto nas meninas, acabamos deixando os meninos de fora da conversa?

Precisamos entender. Afinal, queremos que esses meninos virem homens. Homens que estejam em pé de igualdade com as mulheres, que nos respeitem. Homens anti machistas, mas homens.

E aí, chego à pergunta: o que é, (ou deveria significar) ser homem hoje? Sim, há mil possibilidades para esta resposta, que incluem questões sociais, históricas, genéticas, neurológicas, psicanalíticas, pessoais? Mas será que não é justamente nossa incapacidade de esboçar esta resposta que tem deixado nossos meninos mais inseguros, deprimidos, se sentindo incapazes e deixados de lado? Spoiler: não há lugar melhor para o nascimento de revoltas e de comportamentos extremistas do que os sentimentos de exclusão e solidão.