Skincare não é brinquedo e crianças não devem usar produtos anti-idade

Criança não deve usar produtos anti-idade. Não sei nem dizer o quão absurda é essa frase, mas vamos lá.

O mercado de beleza está nadando de braçadas em um momento curioso deste novo mundo: a "adultização das crianças", que anda lado a lado com a "infantilização dos adultos" - aquela que nos faz comprar Labubus, bebês reborns e livrinhos de colorir. As marcas têm faturado com os dois lados dessa "troca geracional", se posicionando no meio de campo, oferecendo produtos para peles maduras que mais parecem saídos de uma loja de brinquedos.

Você se lembra das notícias sobre crianças invadindo lojas de varejistas de beleza, para poder experimentar produtos que iam de maquiagens a cremes noturnos potentes? Isso não eram acontecimentos pontuais. Eram o reflexo dessa macrotendência.