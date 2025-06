Existe um futuro promissor? Estamos deixando de imaginar cenários melhores

Ayana Elizabeth Johnson é da mesma turma interessada em futuros melhores e possíveis. Autora de E se acertarmos? Visões de futuros climáticos (2024), em tradução livre, que andou na lista dos mais vendidos do The New York Times, a bióloga americana apresenta no livro possibilidades e soluções nos campos da ciência, política, cultura e justiça por meio de entrevistas, ensaios e até poemas com profissionais que vão de agricultores a arquitetos.

Por aqui, há também iniciativas animadoras. A Cátedra UNESCO em Alfabetização em Futuros, uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sediada no Museu do Amanhã, tem como propósito engajar e capacitar as pessoas na transformação de liderança. O programa de estudos de quatro anos que conscientizar sobre a influência das ações no presente para o futuro. A Questtono também tem pensado nisso. Siga o Insta @questtono, há boas discussões por lá.

Recentemente, falei no Rio2C, sobre a importância de imaginarmos futuros melhores, em uma mesa dedica às transformações na moda brasileira. Não é novidade que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Mas é, também, uma das primeiras na capacidade de criar (ou entender) desejos. Seria bárbaro se pudesse usar deste poder para nos ajudar a desenhar chegar a futuros melhores, e produzir de modo mais responsável.

A cada um de nós, cabe lembrar que imaginar futuros é o primeiro passo para começar a andar até lá. Que futuro você quer para o mundo?