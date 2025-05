Ozempic e seu efeito direto em pratos compartilhados, noivas e até doping

Uma droga nova, revolucionária e cheia de (ótimos) efeitos colaterais. A semaglutida, princípio ativo do Ozempic e Wegovy, medicamentos criados inicialmente para o controle do diabetes tipo 2, foi associado a tantos benefícios que a The Economist se referiu a ela como "the everything drug", ou a droga para tudo. Controle da hipertensão, tratamento de doenças nos rins e coração e, principalmente, a perda de peso estão entre eles.

No início do mês, chegou ao Brasil o Mounjaro - medicamento similar, mas que tem a tirzepatida como princípio ativo. Não sou colunista de saúde, tampouco médica, mas essa revolução na indústria farmacêutica começou a me interessar quando os efeitos destes medicamentos passaram os limites da medicina e passaram a ter impacto em mercados bastante distintos.

Depois de, em 2023, diminuir a venda de alimentos nos EUA e fazer as farmacêuticas responsáveis pela criação delas virarem, da noite para o dia, algumas das empresas mais valiosas do planeta, estas "drogas para tudo" seguem surpreendendo. Aqui, alguns novos territórios impactados por elas e mudanças de comportamento que muito me interessam.