Participante de 'Casamento às Cegas 5' foi proibido de se aproximar de ex
Às cegas, mesmo.
O reality show da Netflix que reúne solteiros "em busca do amor verdadeiro", dispostos a se comprometer antes mesmo de se conhecer, incluiu no elenco de sua quinta temporada um homem que já foi acusado de violência doméstica.
Único participante de "Casamento às Cegas: Nunca é Tarde" a se casar com uma mulher que conheceu na produção, Edmilson de Assis Ferreira, 65, foi alvo de um boletim de ocorrência, feito por uma ex-companheira, por violência verbal, física e ameaça de morte.
A Justiça concedeu à vítima uma medida protetiva de urgência, que impedia Edmilson de se aproximar dela e de tentar entrar em contato com a ex, familiares e testemunhas. O boletim de ocorrência o descreve como "controlador e ciumento", fala em agressões verbais e ameaças.
No final da série, Aidê Torres, a participante que se apaixonou por Edmilson "às cegas", afirmou que o casamento durou pouco. Ela contou que, após o fim do programa, houve um "período curto e decisivo" de convivência longe das câmeras.
"Não tinha diálogo", disse Aidê, no encerramento da temporada. "De repente, no meio de uma conversa, uma palavra que eu falava, pronto. Ele começava a gritar comigo. Se eu continuasse nesse relacionamento, ia ter que me calar, ia ter que ser submissa. Eu ia adoecer."
Aos 60 anos, Aidê disse ainda que, nessa idade, "a gente quer respeito, companheirismo, tem que agregar".
A versão de Edmilson para o fim foi diferente. Às câmeras, ele disse que o casal se separou porque tinha "interesses diferentes, conflitos de personalidade, comportamentos diferentes": "A química era superboa, a relação era maravilhosa, mas só que quando esbarrava no dia a dia, ela sempre sabia de tudo, isso me incomodava um pouco. A mulher sabe tudo, tudo, tudo ela pesquisou, tudo ela sabe. Isso enchia o saco, porque porra?"
Procurei a Netflix para entender que tipo de checagem é feita para evitar que homens acusados de violência contra a mulher participem de um programa no qual buscam parceiras.
Questionei a produção sobre os procedimentos de segurança para assegurar que as mulheres não sejam expostas a maridos violentos e perguntei ainda se já haviam sido informados da acusação contra Edmilson que vem à tona agora.
Por meio de nota, a Netflix respondeu: "Temos um compromisso inegociável com a segurança e o bem-estar dos participantes de nossos reality shows. Há inúmeros protocolos para a seleção do casting e nossos parceiros contam com uma rede de profissionais que os apoiam da seleção para além do fim do programa, como, por exemplo, coordenadores de intimidade e suporte psicológico".
Também pedi à Endemol, dona do formato do programa, entrevistas com Edmilson e Aidê, mas não tive resposta até a conclusão deste texto.
