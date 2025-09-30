Participante de 'Casamento às Cegas 5' foi proibido de se aproximar de ex

A Justiça concedeu à vítima uma medida protetiva de urgência, que impedia Edmilson de se aproximar dela e de tentar entrar em contato com a ex, familiares e testemunhas. O boletim de ocorrência o descreve como "controlador e ciumento", fala em agressões verbais e ameaças.

No final da série, Aidê Torres, a participante que se apaixonou por Edmilson "às cegas", afirmou que o casamento durou pouco. Ela contou que, após o fim do programa, houve um "período curto e decisivo" de convivência longe das câmeras.

"Não tinha diálogo", disse Aidê, no encerramento da temporada. "De repente, no meio de uma conversa, uma palavra que eu falava, pronto. Ele começava a gritar comigo. Se eu continuasse nesse relacionamento, ia ter que me calar, ia ter que ser submissa. Eu ia adoecer."

Aos 60 anos, Aidê disse ainda que, nessa idade, "a gente quer respeito, companheirismo, tem que agregar".

A versão de Edmilson para o fim foi diferente. Às câmeras, ele disse que o casal se separou porque tinha "interesses diferentes, conflitos de personalidade, comportamentos diferentes": "A química era superboa, a relação era maravilhosa, mas só que quando esbarrava no dia a dia, ela sempre sabia de tudo, isso me incomodava um pouco. A mulher sabe tudo, tudo, tudo ela pesquisou, tudo ela sabe. Isso enchia o saco, porque porra?"

Procurei a Netflix para entender que tipo de checagem é feita para evitar que homens acusados de violência contra a mulher participem de um programa no qual buscam parceiras.