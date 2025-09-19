'O Professor e os Meninos': escolas devem acolher vítimas com transparência

As escolas, mesmo quando afastam ou denunciam um funcionário acusado de abuso, pecam pela falta de transparência e acolhimento.

Uma ex-aluna do Libere Vivere, cuja diretora procurou a polícia depois de ser informada por pais dos abusos, afirmou à repórter Camila Brandalise que o colégio não foi claro sobre o motivo do afastamento do professor, que trabalhou lá por mais de 15 anos.

Em um primeiro momento, alegou motivos de saúde, e só quando a notícia vazou fez uma reunião com os estudantes para dizer que sentia muito, e que todos estavam "devastados", mas era preciso "seguir em frente", segundo o relato da estudante.

Essa ex-aluna diz ainda que nenhum canal de apoio, acolhimento ou escuta foi oferecido: "Parece que simplesmente o assunto tem que morrer". Ela critica o silêncio que "faz com que muitos ex-alunos que sofreram abuso sigam calados, com medo e vergonha".

Procurei o advogado do Libere Vivere, Eduardo Leite, para comentar as críticas, mas ele afirmou que "tudo o que tinha para falar sobre esse caso já foi dito". Antes, ao UOL, ele havia respondido que "a escola não poderia negligenciar a denúncia e foi exatamente o que aconteceu".

Já o Colégio Rio Branco, onde Veiga Filho trabalhou por 17 anos, o afastou em 2003 sob o argumento de "reestruturação interna". Embora ex-alunos tenham dito à reportagem que procuraram a direção antes disso para contar dos abusos, a escola afirma que "não foram localizados registros de denúncias, apurações ou medidas tomadas à época".