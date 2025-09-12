Alícia Valentina, morta aos 11 anos, indica perigo crescente contra meninas

Nesta semana, foi enterrada no Sertão pernambucano uma menina de 11 anos, assassinada brutalmente por colegas de escola. Sabemos o nome dela: Alícia Valentina Lima dos Santos Silva. Não sabemos os nomes de quem a matou.

O boletim de ocorrência afirma que Alícia foi agredida por quatro meninos e uma menina, e registra que a vítima se recusou a ficar com um deles. O atestado de óbito afirma que ela morreu por causa de um traumatismo craniano — ou seja, levou um ou mais golpes fatais na cabeça.

O debate inicial, na imprensa, era se os agressores teriam a idade mínima — 12 anos — para serem punidos. Anteontem, um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil, suspeito de ser o responsável pelo assassinato.

Alícia Valentina não foi morta porque disse não a um garoto. Ela foi morta porque, em sua escola, em seu círculo social, existem meninos que foram ensinados que as meninas devem se submeter a eles. Que reagem com violência quando são contrariados, rejeitados ou questionados por garotas.

Onde meninos tão jovens estão aprendendo a ter tanta raiva do gênero oposto?

Há algumas respostas possíveis, e é para elas que a memória de Alícia precisa apontar: os homens estão sendo obrigados a se readaptar a uma era em que as mulheres têm voz — depois de 2 mil anos caladas, como disse a ministra Cármen Lúcia no voto que condenou Jair Bolsonaro, ontem.