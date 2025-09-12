Alícia Valentina, morta aos 11 anos, indica perigo crescente contra meninas
Quando a série britânica "Adolescência" estreou, contando o drama de um menino de 13 anos que mata uma colega, provocou um debate mundial sobre o que deve ser feito para prevenir a violência crescente contra meninas, em especial nas escolas.
Mas parece que, no Brasil, não despertamos para a urgência desse tema. Existe a impressão, para muitos, de que é um problema distante.
No Reino Unido, o protagonista da série, Stephen Graham, disse ter tido a ideia da produção depois de ler duas notícias sobre meninos que mataram meninas, a facadas. Ele queria entender o que está nos levando, como sociedade, a tamanho ódio — e sua pesquisa o despertou para os perigos da machosfera digital. Há um exército de homens adultos por trás do crime que aquele adolescente cometeu.
Nesta semana, foi enterrada no Sertão pernambucano uma menina de 11 anos, assassinada brutalmente por colegas de escola. Sabemos o nome dela: Alícia Valentina Lima dos Santos Silva. Não sabemos os nomes de quem a matou.
O boletim de ocorrência afirma que Alícia foi agredida por quatro meninos e uma menina, e registra que a vítima se recusou a ficar com um deles. O atestado de óbito afirma que ela morreu por causa de um traumatismo craniano — ou seja, levou um ou mais golpes fatais na cabeça.
O debate inicial, na imprensa, era se os agressores teriam a idade mínima — 12 anos — para serem punidos. Anteontem, um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil, suspeito de ser o responsável pelo assassinato.
Alícia Valentina não foi morta porque disse não a um garoto. Ela foi morta porque, em sua escola, em seu círculo social, existem meninos que foram ensinados que as meninas devem se submeter a eles. Que reagem com violência quando são contrariados, rejeitados ou questionados por garotas.
Onde meninos tão jovens estão aprendendo a ter tanta raiva do gênero oposto?
Há algumas respostas possíveis, e é para elas que a memória de Alícia precisa apontar: os homens estão sendo obrigados a se readaptar a uma era em que as mulheres têm voz — depois de 2 mil anos caladas, como disse a ministra Cármen Lúcia no voto que condenou Jair Bolsonaro, ontem.
Passamos por uma década de movimentos contra a violência sexual em série, e o resultado disso foi, além de uma geração de meninas que aprendeu a dizer não e a denunciar, um séquito de homens contra-atacando vítimas, tentando a qualquer custo manter o privilégio de violentar.
A estrutura que sustenta essa tropa misógina passa por jogos on-line, pelo extremismo político, pela conivência das redes sociais, pela falta de educação antimachista nas escolas e em casa. Todos esses pilares são responsáveis pela morte de Alícia. O olhar para esse crime precisa ser coletivo, porque o seu caso não é isolado — e nem será o último.
