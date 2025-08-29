'O Professor e os Meninos': abuso em escola não é exceção; onde erramos?

No caso de Carlos Veiga Filho, de 62 anos, ex-estudantes contam que, para participar de atividades escolares, foram coagidos a ficar nus, tocar uns aos outros e pintar seus corpos. Nesses momentos, eram fotografados pelo professor. E nunca souberam o que foi feito dessas imagens.

O educador aliciava alunos por meio de supostas práticas espirituais e esotéricas. Dizia fazer exorcismo e alinhamento de chacras, conhecer ocultismo e magia, e oferecia limpeza espiritual e banhos de ervas a adolescentes.

Sob esse pretexto e uma aura de segredo e privilégio, Veiga tocava os meninos, confundindo-os sobre o que era, na verdade, violência sexual.

Pais e mães confiavam naquela figura familiar e acolhedora e permitiam que suas crianças e seus adolescentes viajassem com ele e frequentassem a sua casa.

Como poderiam ter evitado isso? Como a escola deveria agir para ser um ambiente de proteção e não um cenário de crime?

No caso de Veiga Filho, sinais de alerta foram ignorados: o professor era conhecido por extrapolar os limites da relação mestre-aluno, criando uma atmosfera de seita, segredos e intimidades que chegavam até o ambiente doméstico.