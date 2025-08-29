'O Professor e os Meninos': abuso em escola não é exceção; onde erramos?
A imagem de "paizão" e "mentor espiritual" dificultava a percepção e a denúncia das violências. "Ele sabia que era muito querido, jogava com isso."
Os relatos no podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", do UOL, sobre um professor de teatro do tradicional Colégio Rio Branco que violentava meninos, servem de alerta para pais, mães e responsáveis que entregam suas crianças a adultos que parecem "confiáveis".
A violência sexual nunca avisa que vai chegar. Primeiro, o abusador cria um ambiente de acolhimento e segurança no qual a vítima possa ser estuprada, sem entender de imediato que se trata de uma violência. A mistura das figuras carismática e criminosa deixa desorientados adultos e crianças.
No caso de Carlos Veiga Filho, de 62 anos, ex-estudantes contam que, para participar de atividades escolares, foram coagidos a ficar nus, tocar uns aos outros e pintar seus corpos. Nesses momentos, eram fotografados pelo professor. E nunca souberam o que foi feito dessas imagens.
O educador aliciava alunos por meio de supostas práticas espirituais e esotéricas. Dizia fazer exorcismo e alinhamento de chacras, conhecer ocultismo e magia, e oferecia limpeza espiritual e banhos de ervas a adolescentes.
Sob esse pretexto e uma aura de segredo e privilégio, Veiga tocava os meninos, confundindo-os sobre o que era, na verdade, violência sexual.
Pais e mães confiavam naquela figura familiar e acolhedora e permitiam que suas crianças e seus adolescentes viajassem com ele e frequentassem a sua casa.
Como poderiam ter evitado isso? Como a escola deveria agir para ser um ambiente de proteção e não um cenário de crime?
No caso de Veiga Filho, sinais de alerta foram ignorados: o professor era conhecido por extrapolar os limites da relação mestre-aluno, criando uma atmosfera de seita, segredos e intimidades que chegavam até o ambiente doméstico.
Mais do que ficar atento a mudanças de comportamento das crianças e dos adolescentes, é preciso abrir espaço para a escuta e dar credibilidade à sua palavra.
Há um traço comum aos casos de abusos que se perpetuam por décadas, fazendo dezenas de vítimas: quando vêm à tona, sabemos que alguém já tinha tentado denunciar. E não tinha sido ouvido. Com Veiga Filho não foi diferente. Muitos anos se passaram até que ele fosse preso e condenado.
Em qualquer colégio pode aparecer um abusador como ele. Nenhuma instituição está imune. O que faz a diferença é a maneira como se lida com isso: sem vista grossa, sem relativização, com uma política clara de tolerância zero para crimes sexuais.
E com educação, para que alunos e alunas saibam dar nomes às violências e possam gritar por socorro.
Não é tão difícil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.